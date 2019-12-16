Опубликован список самых ненадежных паролей

Эксперты по кибербезопасности назвали самые неудачные комбинации, которые использовались в 2019 году для защиты личных аккаунтов.

В списке худших паролей – 200 наименований, которые стали известны специалистам после взломов или утечек данных.

В рейтинг ненадежных вошли пароли с легко запоминаемой комбинацией цифр от одного до девяти (123456), женские имена («Nicole», «Jessica» и «Hannah»), набор букв, расположенных на клавиатуре вертикально, горизонтально или диагонально («qwerty» или «asdfgh»).

Одним из самых популярных паролей стал «пароль» или «password». В настоящее время его использует почти 831 тысяча человек.

Эксперты отмечают – несмотря на то, что с каждым годом учащаются утечки личных данных, пользователи продолжают выбирать такие комбинации, потому что их легче всего запомнить.