Под Волгоградом учительницу отстранили от работы из-за испорченной прически школьника
По словам родителей пострадавшего ученика, ребенок вернулся домой в слезах. Позже выяснилось, что причиной тому стала отрезанная челка.
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В Волгоградской области в городе Палласовка разгорается скандал из-за прически школьника, где от работы отстранили учительницу русского языка.
По словам родителей 14-летнего ученика, женщина во время зачета отрезала ребенку челку. Мать мальчика заявляет, что ее сын пришел с уроков в слезах. Ребенок рассказал, что педагог намеренно унизила его на глазах одноклассников.
В свою очередь, директор школы объяснила, что ученику отрезали всего лишь сантиметр волос, потому что они были слишком длинные и мешали, сообщает сайт «Комсомольской правды».
В настоящее время в отношении учительницы начата служебная проверка.