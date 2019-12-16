Под Волгоградом учительницу отстранили от работы из-за испорченной прически школьника

В Волгоградской области в городе Палласовка разгорается скандал из-за прически школьника, где от работы отстранили учительницу русского языка.

По словам родителей 14-летнего ученика, женщина во время зачета отрезала ребенку челку. Мать мальчика заявляет, что ее сын пришел с уроков в слезах. Ребенок рассказал, что педагог намеренно унизила его на глазах одноклассников.

В свою очередь, директор школы объяснила, что ученику отрезали всего лишь сантиметр волос, потому что они были слишком длинные и мешали, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В настоящее время в отношении учительницы начата служебная проверка.