Названа дата строительства комплекса для сверхтяжелой ракеты на «Восточном»
По словам гендиректора «Роскосмоса», в настоящее время уже развернуто проектирование объекта.
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Строительство стартового комплекса для ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется начать в 2022 году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Первый пуск ракеты, по его словам, состоится в 2028 году. При этом монтажно-испытательные корпуса и склады блоков для нее построят в 2027 году.
Рогозин подчеркнул, что проектирование комплекса уже развернуто.
В декабре на утверждение правительства были вынесены две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса – «Енисей» и более грузоподъемная версия «Дон». Их главная цель – осуществление полетов к Луне и Марсу.