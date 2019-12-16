Названа дата строительства комплекса для сверхтяжелой ракеты на «Восточном»

Строительство стартового комплекса для ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется начать в 2022 году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Первый пуск ракеты, по его словам, состоится в 2028 году. При этом монтажно-испытательные корпуса и склады блоков для нее построят в 2027 году.

Рогозин подчеркнул, что проектирование комплекса уже развернуто.

В декабре на утверждение правительства были вынесены две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса – «Енисей» и более грузоподъемная версия «Дон». Их главная цель – осуществление полетов к Луне и Марсу.