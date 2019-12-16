Живущих в аварийных домах россиян предложили расселять по ипотеке

Россиянам, которые проживают в аварийных и ветхих домах, могут разрешить переселяться за счет ипотеки. Поправку к законопроекту правительства «О внесении изменений в Жилищный кодекс» подготовили в комитете Госдумы по бюджету.

Ожидается, что первый взнос за ипотеку будет оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ, поскольку в аварийном жилье преимущественно живут малоимущие граждане. Сама ставка не будет превышать 3% годовых. Об этом в интервью сайту газеты «Известия» заявил член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков.

Предложение уже было направлено в правительство. В свою очередь, поправку уже сейчас согласились поддержать в ЛДПР и «Справедливой России».