В ЛНР почтили память погибших в Донбассе журналистов

В Луганске минутой молчания почтили память российских журналистов, погибших в Донбассе.

Митинг состоялся в центре города у нового мемориала сотрудникам СМИ, открытого 17 июня 2019 года. Там зажгли свечи и возложили цветы.

Собравшиеся вспоминали фотокорреспондента Андрея Стенина, оператора Первого канала Анатолия Кляна, сотрудников телеканала «Россия» Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые не вернулись с линии фронта.

Все они посмертно были награждены Орденом мужества.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов России. В последнее время он отмечается 15 декабря.