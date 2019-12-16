В ЛНР почтили память погибших в Донбассе журналистов
Церемония прошла у памятника сотрудникам СМИ, который был открыт 17 июня 2019 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Луганске минутой молчания почтили память российских журналистов, погибших в Донбассе.
Митинг состоялся в центре города у нового мемориала сотрудникам СМИ, открытого 17 июня 2019 года. Там зажгли свечи и возложили цветы.
Собравшиеся вспоминали фотокорреспондента Андрея Стенина, оператора Первого канала Анатолия Кляна, сотрудников телеканала «Россия» Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые не вернулись с линии фронта.
Все они посмертно были награждены Орденом мужества.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов России. В последнее время он отмечается 15 декабря.