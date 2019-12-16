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СМИ: США впервые за 30 лет выслали китайских дипломатов

Иван Линдеманн
07:06 16.12.2019
Про данным американской стороны, китайские граждане пытались незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: china-embassy.org

Власти Соединенных Штатов выслали из страны двух китайских дипломатов, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. Подобное произошло впервые за 30 лет.

Сотрудников посольства, по данным журналистов, заподозрили в шпионаже. Дипломаты вместе со своими женами якобы пытались проникнуть на военную базу в Вирджинии. На КПП выяснилось, что разрешения на въезд у китайских граждан нет.

Сами нарушители затем утверждали, что недоразумение произошло из-за плохого знания ими английского языка. По данным журналистов, инцидент произошел еще в сентябре.

Официальной информации от Белого дома и Пекина пока не поступало.

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