Пассажиры сняли на видео утечку топлива из летящего самолета

Утечка топлива из летящего самолета попала на видео. Воздушное судно выполняло рейс Париж - Чикаго.

Как видно на ролике, опубликованном в Twitter, самолет в результате ЧП был вынужден приземлиться в британском Манчестере.

По словам пользователя Сети, который стал очевидцем ЧП, пассажиров воздушного судна после посадки направили в Лондон в четырех часах езды от места приземления, чтобы поселить на ночь в гостинице. На следующее утро все они вылетели новым рейсом.