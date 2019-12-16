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Валерия раскрыла подробности ДТП с участием ее сына

Иван Линдеманн
07:42 16.12.2019
За неделю с Арсением Шульгиным произошли сразу три аварии. По словам певицы, молодой человек не был в состоянии алкогольного опьянения.
Валерия раскрыла подробности ДТП с участием ее сына
© Фото: Valeriya, Instagram

Певица Валерия благодарна возлюбленной своего сына Арсения за то, что та смогла предотвратить трагедию. Так первую из трех автомобильных аварий, случившихся с молодым человеком за неделю, прокомментировала певица.

ДТП произошло 8 декабря, когда Арсений Шульгин направлялся в Санкт-Петербург на выступление матери. За рулем транспортного средства находилась его девушка Лиана.

Автомобиль молодого человека врезался в барьерное ограждение. Если бы возлюбленная Шульгина подставила другой бок машины, где сидел Арсений и его друг, транспортное средство бы закрутило, и оно бы улетело в кювет, рассказала Валерия в интервью НТВ.

Артистка уточнила, что молодые люди не были в состоянии алкогольного опьянения. Причиной ДТП, по словам Валерии, стала неподготовленная к плохим погодным условиям автодорога, которая не была посыпана реагентами.

Все находившиеся в машине получили травмы и были госпитализированы. Сразу же после выписки из больницы Арсений Шульгин вновь стал участником ДТП – в его такси въехал автобус, через несколько дней авто сына Валерии несильно столкнулось с другой машиной.

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