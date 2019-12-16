Названы самые востребованные в 2020 году профессии

Рабочие, официанты, повара, курьеры, водители и продавцы – эти массовые профессии в следующем году будут пользоваться на российском рынке наибольшим спросом.

Среди узкоспециализированных профессий названы специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

В исследовании «Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда», проведенном сервисом по подбору персонала, сообщается – работодатели пришли к выводу, что в ближайшее время будет расти спрос именно на узкопрофильных работников, передают РИА Новости.

Популярность универсальных специалистов, по прогнозам экспертов, сохранится примерно на 10 лет – такие сотрудники будут выстраивать коммуникации между человеком и роботами.

Говорить о полной замене людей на искусственный интеллект рано, уверены исследователи. Роботов пока нельзя оставить без присмотра.