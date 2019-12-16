В Пентагоне оценили слова Эрдогана о закрытии для США базы Инджирлик

США рассматривают статус своих сил в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничеству по НАТО». Так в Пентагоне прокомментировали слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о возможном закрытии для Вашингтона баз Инджирлик и Куреджик. Анкара пообещала это сделать в случае введения против нее санкций за приобретение российских ракетных комплексов С-400.

«Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции», - заявили ТАСС в американском оборонном ведомстве.

В Пентагоне подчеркнули, что стремятся сохранить отношения с Анкарой и призвали страну проводить более конструктивную политику в сфере турецко-американских разногласий.

Угроза Турции закрыть для США военную базу Инджирлик звучит уже не в первый раз. В 2016 году Анкара пообещала сделать это в ответ на укрывательство Штатами проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Авиабаза Инджирлик используется американским ВВС. На базе Куреджик расположена радиолокационная станция оповещения о ракетной атаке – часть системы противоракетной обороны НАТО в Европе.