Визит вопреки скандалам: о чем Трамп беседовал с Лавровым в Белом доме

На минувшей неделе произошло событие, которое взбудоражило всех, кто верит в то, что Кремль вмешивается во все и всюду. В Белый дом с визитом прибыл глава российского МИД Сергей Лавров для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Американский лидер пригласил российского дипломата в Вашингтон на фоне скандала с импичментом, расследования о якобы вмешательстве РФ в американские выборы и после неудачной поездки на саммит НАТО. Примерно сорок минут Лавров и Трамп вели переговоры за закрытыми дверями.

«Только что провели хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Обсудили много тем, включая международную торговлю, Иран, Северную Корею, контроль над вооружением и вмешательство в выборы», - написал Трамп в своем Twitter сразу после переговоров.

На пресс-конференции по итогам встречи местных журналистов волновал только один вопрос, уже порядком надоевший зрителям во всем мире: о российском якобы вмешательстве в выборы 2016 года. Лавров ответил неожиданно: оказывается, Москва давно советовала раскрыть все карты.

«Я предлагал Майку Помпеи вместе обнародовать засекреченную переписку Кремля и Белого Дома с октября 2016 по ноябрь 2017, чтобы все прояснить. Но к сожалению администрация США отказывается это делать», - заявил российский министр.

На этой неделе Конгресс США рассматривал целый ряд антироссийских законов. «Санкции из ада» - беспрецедентные антироссийские меры, предложенные еще в прошлом году. Ограничения против «Северного потока - 2», а также признание России спонсором терроризма. Сергей Лавров от такого русофобского разнообразия только отмахнулся.

«Мне кажется, какой день ни выбери для приезда в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-либо», - прокомментировал он.

Два года назад Трамп уже встречался с Лавровом в Белом Доме, после чего произошел большой скандал. В адрес президента США посыпался шквал критики, что тот якобы выдал русским секреты израильской разведки.

Сейчас американский лидер словно устал от бесконечных обвинений и махнул рукой на атаки демократов. Кажется, его примеру готовы последовать и многие коллеги по партии.

«В Америке есть запрос на то, чтобы быть с Россией партнерами. Так что да, возможность есть. Сейчас, может быть, немного напряженная обстановка для этого, но я думаю, что это хорошая идея для президента - продолжать диалог с Россией, чтобы сохранить возможность сотрудничества», - рассказал «Звезде» глава Республиканской партии Сан Франциско Джон Деннис.

Однако, по его словам, некоторым американским политикам выгодно сохранять напряжение в отношениях с РФ, потому что пока есть такое напряжение, можно просить деньги на оборону.