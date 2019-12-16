Названы самые могущественные страны мира

В США обнародовали рейтинг самых влиятельных государств планеты. Места в составленном списке распределялись соответственно количеству набранных баллов по пяти показателям: мировое лидерство, экономика, политическое влияние, участие в международных альянсах и военная мощь.

Рейтинг подготовили эксперты консалтингового агентства BAV Group, компании VMLY&R и Уортоноской школы бизнеса при Пенсильванском университете. Для этого они провели опрос более 20 тысяч человек.

Самой могущественными в мире признаны США, сообщает U.S. News. На второй строчке расположилась Россия. Замыкает тройку лидеров Китай.

В топ-10 также оказались Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Наименее же влиятельной страной в мире считают Эстонию. Также небольшим весом в этом смысле обладают Латвия и Литва, Словения и Словакия.