Подготовка к провокации: военные в Сирии зафиксировали передвижение тяжелой техники близ Алеппо

Террористы запрещенной в России группировки Хайят Тахрир аш Шам* предприняли попытку штурма блокпоста правительственных сил к югу от провинции Идлиб. Подобные атаки боевики в последнее время совершают все чаще, и это несмотря на объявленный режим тишины, который согласились поддерживать незаконные вооруженные формирования, пока еще хозяйничающие в Идлибской зоне деэскалации.

Халед Ахмед-Ахмед с семьей живет в зоне постоянных обстрелов. Каждый день по поселку Корназ боевики выпускают десятки мин.

«Мы живем в страхе. Потому что боевики все еще стреляют в нашу сторону. У меня четверо детей, и все они пострадали. Теперь мы поняли, как летят снаряды, и поняли, где лучше прятаться. Моего сына ранило осколком в руку, осколок до сих пор здесь. Этого ранило в голову. Дочку ранило в ногу. Вот у этого сына ранение в живот», - рассказал он «Звезде».

В провинции Хама сейчас на улицах немноголюдно. О регулярных минометных атаках напоминают полуразрушенные здания. Лишь недавно из этого района выбили боевиков запрещенной в России группировки Джебхат ан Нусра*, которые, отступая, заминировали территорию в надежде уничтожить колонну сирийской бронетехники.

«В последнее время здесь стреляют все сильнее. В моем поселке 70 человек погибло. Мы хотим, чтобы наши российские друзья освободили всю Сирию и чтобы мы снова жили в безопасности», - говорит глава администрации района Корназ Ибрагим Аль Мустафа.

Недавно военные зафиксировали перемещение тяжелой техники и артиллерии, в том числе минометов и реактивных систем залпового огня, в направлении одного из самых крупных городов Сирии - Алеппо. А это значит, что правительственные войска САР вынуждены готовиться к новым провокациям со стороны бандитов.

*Хайят Тахрир аш Шам; Джебхат ан Нусра - террористические организации, запрещены в РФ