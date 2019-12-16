«Ярсы» заступают на дежурство в Барнауле: видео

Первый полк Барнаульского соединения, оснащенный мобильными ракетными комплексами «Ярс», заступил на дежурство в Алтайском крае. Событие сопровождалось торжественной церемонией с участием военнослужащих и командного состава.

В боевом составе Ракетных войск специального назначения (РВСН) РФ в данный момент находится около 200 мобильных пусковых установок. На смену вырабатывающим гарантийный эксплуатационный ресурс подвижным грунтовым ракетным комплексам «Тополь» в боевой состав вводятся ПГРК «Ярс». К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации.

В 2019 году в рамках Государственной программы вооружения закуплено около ста новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев отмечал, что доля современных ракетных комплексов к концу года будет доведена до 76 %, а полного переоснащения удастся достичь к 2024 году.