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Буксир Тихоокеанского флота спас терпящих бедствие рыбаков в Японском море

Наталья Вальханская
06:52 01.12.2019
Пластиковая рыбацкая лодка с навесным мотором обнаружена буксиром в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого.
Буксир Тихоокеанского флота спас терпящих бедствие рыбаков в Японском море
© Фото: Минобороны России

Оперативная служба Тихоокеанского флота получила оповещение от регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке том, что в Японском море терпит бедствие малое плавсредство с двумя рыбаками на борту. О возникших проблемах последние смогли сообщить спасателям, используя маломощную радиостанцию.

«Командованием флота на основании полученной информации было принято решение экстренно перенаправить в район источника сигнала морской спасательный буксир МБ-92 под командованием Ильи Тильки, который совершал переход из залива Анива во Владивосток», - сообщил начальник отдела информационного  обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Также в готовности подключится к поиску находился самолет морской авиации флота, однако, этого не потребовалось.

Пластиковая рыбацкая лодка с навесным мотором обнаружена буксиром в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаки благополучно приняты на борт СБ-92, им оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время судно ТОФ со спасенными следует во Владивосток.

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