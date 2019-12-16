Эксперты сравнили траты россиян с расходами европейцев

Жители России тратят на питание около 30,2% семейного бюджета. При этом в Румынии подобные расходы отнимают у людей треть доходов, а на Украине – половину.

В рейтинге 40 европейских государств по доле расходов на еду РФ заняла 31-ю строчку. Первое место досталось жителям Люксембурга, которые тратят на продукты всего 8,4% доходов. В самом же конце рейтинга оказалось Украина с долей в 50%. Также этот показатель очень высок для жителей Казахстана (47,6%) и Молдавии (43,8%).

Эксперты также проанализировали, сколько европейцы тратят на свои вредные привычки, кафе, рестораны и отели, а также досуг и культуру. Самыми «здоровыми» странами оказались Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия – на алкоголь и табак у их жителей уходит всего 1,6% бюджета. Самый же высокий по этой статье расходов у Румынии - 8,2%. Россия с 3% заняла 25-е место.

На общепит и гостиницы больше всего тратятся в Швейцарии (11%), меньше всего – Румынии и Молдавии (по 1,9%). Российские семьи готовы выложить на это 3,5% своего бюджета. Большие траты на культуру и досуг характерны для жителей Швеции (18,7%) и Великобритании (13%) – для них этот показатель даже выше расходов на еду, говорится в исследовании РИА Рейтинг. Меньше всего активности такого вида свойственны жителям Молдавии (1,5% бюджета). Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%.