В Ростехе назвали сроки создания в РФ многоцелевых мин нового поколения

Концерн «Техмаш» (входит в состав Ростеха) в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нокаут-5» разработает многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую минную кассету КПТМ-5, способные бороться с танками, транспортом и пехотой. Об этом рассказал гендиректор концерна Владимир Лепин.

«ОКР "Нокаут-5" - это проект по созданию многоцелевой (противотанковой, противотранспортной, противопехотной) мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей», - приводит ТАСС слова Лепина.

Генеральный директор «Техмаша» также сказал, что работы будут завершены к концу 2020 года.

Ранее сообщалось, когда в России начнутся испытания интеллектуальных мин, которые смогут отличить вооруженного человека от мирного жителя.