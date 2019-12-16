Танки вперед: военнослужащие РФ и Лаоса провели первую тренировку со стрельбами

На полигоне «Бан Пэн» прошла первая совместная тренировка с боевыми стрельбами в рамках российско-лаосских военных учений «Ларос-2019». Танкисты на Т-72 МС отработали ведение мобильной обороны с оперативной сменой позиций и ведение контратак.

Так, разведывательное подразделение вооруженных сил Лаоса разыскивало бандгруппы и лагеря подготовки условных террористов. Обучаемые командиры танковых подразделений совместно планировали предстоящую контртеррористическую операцию.

Во время учений военнослужащие Восточного военного округа и Лаоса обмениваются опытом по применению техники в лесисто-болотистой и горной местности, а также отрабатывают действия в джунглях. В первом в истории российско-лаосском учении «Ларос-2019» принимают участие более 500 военнослужащих и до 80 единиц техники.