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Танки вперед: военнослужащие РФ и Лаоса провели первую тренировку со стрельбами

Мария Герман
Анна Касаткина
04:01 16.12.2019
Командирам подразделений предстояло вместе спланировать контртеррористическую операцию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

На полигоне «Бан Пэн» прошла первая совместная тренировка с боевыми стрельбами в рамках российско-лаосских военных учений «Ларос-2019». Танкисты на Т-72 МС отработали ведение мобильной обороны с оперативной сменой позиций и ведение контратак.

Так, разведывательное подразделение вооруженных сил Лаоса разыскивало бандгруппы и лагеря подготовки условных террористов. Обучаемые командиры танковых подразделений совместно планировали предстоящую контртеррористическую операцию.

Во время учений военнослужащие Восточного военного округа и Лаоса обмениваются опытом по применению техники в лесисто-болотистой и горной местности, а также отрабатывают действия в джунглях. В первом в истории российско-лаосском учении «Ларос-2019» принимают участие более 500 военнослужащих и до 80 единиц техники.

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