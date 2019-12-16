Целый склад боеприпасов: полиция опубликовала видео обысков у «оружейных баронов» из Приморья

В Приморье полицейские вместе с пограничниками задержали двоих местных жителей, у которых обнаружили более 600 патронов и оружие. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД РФ.

«В ходе обследования по месту жительства задержанных сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра», - информирует ведомство.

Также стражами порядка были найдены четыре ружья, капсюли для патронов и части нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание, которое грозит задержанным, шесть лет тюремного заключения.