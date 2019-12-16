В концертном зале «Зарядье» вспомнили подвиг кремлевских курсантов под Москвой

В концертном зале «Зарядье» состоялся праздничный концерт, приуроченный к 78-й годовщине контрнаступления советских войск в битве за Москву. Он посвящен подвигу кремлевских курсантов, принимавших активное участие в обороне столицы.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной - участники битвы под Москвой. Их подвиг стал примером героизма и воинской доблести. За мужество и отвагу 30 офицеров и 59 курсантов были награждены орденами и медалями.

Более половины полка, а это 811 курсантов, погибли в ходе тех боевых действий.

Ранее в парке «Патриот» прошла масштабная военно-историческая реконструкция событий зимы 1941 года. Мероприятие получило символическое название «Вперед! На запад! Победа под Москвой».

Семьдесят восемь лет назад Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой, несмотря на численное превосходство немцев. Сражение завершилось первым тяжелым поражением гитлеровской армии с начала Второй мировой войны.