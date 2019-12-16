Опубликовано видео первой беседы Зеленского с российскими журналистами

В Сети появилась видеозапись первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с представителями российских СМИ. Глава государства ответил на вопросы продюсера программы «Москва. Кремль. Путин» Елены Меньшиковой и оператора Александра Макарова в кулуарах саммита «нормандской четверки».

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», - ответил Зеленский.

В беседе с журналистами президент Украины также сообщил, что считает правильным «сам факт встреч такого формата», так как это дает возможность покончить с войной на востоке Украины.

«Главное - положено начало общению», - заключил он.

Видеозапись разговора опубликовал на своем Youtube-канале телеканал «Россия 24».

Ранее в Париже состоялись переговоры лидеров «нормандской четверки». В общей сложности встреча шла около 5,5 часов, включая полуторачасовое общение президентов России и Украины.

Владимир Путин заявил, что доволен результатами «нормандского саммита», а встреча с Владимиром Зеленским прошла «по-деловому».