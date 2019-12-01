Экипаж Azur Air попал в ДТП в Дубае: видео
В результате аварии тяжело пострадавших нет.
© Видео: aviaincidents © Фото: aviaincidents
Экипаж российской авиакомпании Azur Air попал в аварию по дороге в аэропорт Дубая.
Инцидент произошел 29 ноября, уточнила директор по связям с общественностью компании Анастасия Матюшина. Никто из пассажиров не получил тяжелых травм.
«Экипаж от рейса был отстранен, был задействован резервный экипаж», - заявила она.
Матюшина добавила, что пассажиры авиакомпании успешно вылетели заявленным рейсом.