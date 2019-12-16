Бразилия заявила о скором переносе посольства в Израиле в Иерусалим

Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил член бразильского парламента и сын президента Жаира Болсонару Эдуарду.

Обещание перенести диппредставительство во время предвыборной кампании давал сам глава государства, однако потом, как считалось, отказался от этой идею.

«Как говорит мой отец, это обязательство остается в силе. Он перенесет посольство в Иерусалим. Это не что-то необычное, это должно быть естественно и нормально. Мы хотим переместиться в Иерусалим не только для себя, но и показать пример всей Латинской Америке», - цитирует Болсонару The Jerusalem Post.

Ожидается, что перенос осуществится в 2020 году. Этим шагом Бразилия хочет поддержать позицию Израиля, который считает Иерусалим своей столицей. Из-за того, что Палестина претендует на восточную часть города, его статус остается неопределенным.