Самолет рухнул из-за снежной бури в США

В американском штате Южная Дакота из-за сильнейшей непогоды упал самолет. Жертвами авиакатастрофы стали девять человек, в том числе трое детей. Еще три человека получили ранения, сообщила прокурора округа Брюль.

Легкомоторный самолет следовал в Айдахо, но недалеко от Чемберлена потерпел крушение. В заявление местных властей отмечается, что спасатели, прибывшие первыми на место происшествия «заслуживают похвалы из-за своих героических действий по спасению в экстремальных погодных условиях».

По данным Национальной службы погоды, район катастрофы находился под предупреждением о шторме с большим количеством осадков в виде снега, передает NBCnews.

На месте трагедии работают следователи, которым предстоит установить точную причину крушения.