Картаполов анонсировал открытие Главного храма ВС РФ в Парке «Патриот»

Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов анонсировал открытие Храма Вооруженных сил в Парке «Патриот» в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда». По его словам, оно состоится уже 9 мая 2020 года – в канун 75-летия Победы.

Картаполов пояснил, что строительство храма находится на завершающей стадии. Главный храм ВС РФ возводится на добровольные пожертвования в Подмосковье. Он будет представлять из себя одновременно и святилище, и музей.

Ранее Картаполов объяснил роль Общественного совета при Минобороны. По его словам, она важна, так как при помощи этого института можно увидеть жизнь в армии такой, какая она есть.