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В МИД РФ отреагировали на доклад миссии ООН по Украине

Роман Захаров
23:34 16.12.2019
Дипломаты отвергли обвинения со стороны ООН в жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины.
В МИД РФ отреагировали на доклад миссии ООН по Украине
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"

В российском МИД прокомментировали распространенный в Женеве доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с августа по ноябрь текущего года. 

В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что ситуация на Украине пока остается напряженной, в стране продолжают гибнуть и получать ранения дети, десятки тысяч семей за пять лет боевых действий в Донбассе лишились жилья. В МИД РФ также обратили внимание на то, что бойцы ВСУ занимают дома гражданских лиц и пользуются коммунальными услугами за их счет. 

Российские дипломаты также рассказали, что разделяют озабоченность миссии ООН по поводу продолжающихся грубых нарушений со стороны украинских властей. 

«В частности, в докладе упоминаются случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, одиночного содержания под стражей, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях», - подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

Кроме того, в МИД России разделили обеспокоенность ООН, касающуюся судебных разбирательств по убийствам в Одессе в мае 2014 года. При этом в Москве не удивились отсутствием подвижек в установлении виновных в убийствах во время так называемого «евромайдана» в украинской столице. 

«Все эти факты свидетельствуют о неспособности Киева проявить политическую волю и провести тщательные и беспристрастные расследования фактов нарушений прав человека со стороны сотрудников Вооружённых сил и Службы безопасности Украины», - обратили внимание российские дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили о неготовности и явном нежелании Киева обеспечивать права национальных меньшинств.

Помимо этого, в МИД отвергли «голословные обвинения» в якобы жестоком обращении с гражданами Украины со стороны ФСБ РФ.

В заключение ведомство призвало экспертов ООН опираться на официальные информационные источники. 

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