Картаполов объяснил роль Общественного совета при Минобороны

Общественный совет при Министерстве обороны РФ выражает концентрированное мнение общества об армии, а потому является важным и нужным институтом. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

«Мы стремимся, чтобы совет рассказывал обществу, чем и как сегодня живет армия», - подчеркнул он.

Картаполов отметил, что члены совета делятся в своих социальных сетях своими впечатлениями о посещении воинских гарнизонов: выкладывают фотографии и пишут отзывы.

«Это не постановочные кадры! Это современная, нормальная армия, такая какая она есть», - добавил замминистра.

В эфире Картаполов также рассказал о новых методах моральной подготовки военнослужащих. Так называемая «психологическая полоса» помогает новобранцам почувствовать себя в условиях, максимально приближенным к боевым.