Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Яркая страница в истории страны: каким Юрий Лужков останется в памяти россиян

Игорь Балдин
02:31 16.12.2019
Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Из Мюнхена на этой неделе пришла печальная новость. В возрасте 83 лет во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Он был во власти в самое тяжелое для страны время. Настоящий политик 1990-х годов, который никогда не замыкался только на своей повестке. Лужков перестраивал столицу и одновременно боролся за Севастополь: был организатором строительства жилых домов и кварталов для моряков-черноморцев, инициатором открытия в городе филиала МГУ, а также Дома Москвы.

Лужков возглавил столицу, когда город собирались переводить на продуктовые талоны. После его вступления в должность экономическая ситуация в Москве стала меняться: в магазинах появились продукты, начали строиться новые здания, люди получили возможность зарабатывать.

Кстати, не лишним будет напомнить, что нынешние Царицыно, Коломенское, Измайловский Кремль - тоже проекты Юрия Михайловича.

«Он любил много и инициативно строить. Понимал, что такое коммунальное хозяйство. Строил объездную кольцевую дорогу», - вспоминает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, каким Лужков был при жизни.

Юрий Лужков был не просто политиком, он принимал активное участие и в культурной жизни: пел, танцевал, облачался в старорусские костюмы, вел себя свободно.

Первая ренновация - переселение москвичей из ветхого жилья в новые квартиры - была организована именно им. Но по-настоящему популярен Лужков стал после надбавок, которые в народе получили название «Лужковские». Именно при нем пенсии и зарплаты в Москве стали самыми высокими.

Лужков также финансировал сельское хозяйство в нескольких регионах, помогал морякам черноморского флота в самые непростые для них времена, когда наша военная база по сути оказалась в чужой стране.

«Все началось с просьбы для флота, для моряков крейсера “Москва” начать строительство дома. Что он и сделал. За 9 месяцев дом был построен и розданы ордера», - вспоминает заместитель командующего Черноморского флота РФ по вооружению и эксплуатации вооружения Александр Ковшарь.

Символично, что отпевали Лужкова в Храме Христа Спасителя, который он воссоздал с нуля. На строительство обители, кстати, Юрий Михайлович жертвовал собственные деньги.

Прощание с Лужковым длилось семь часов. В Храм Христа Спасителя приезжали люди, которых знает вся страна: букет к гробу покойного возложил президент России Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования вдове политика Елене Батуриной. В зале были Терешкова, Третьяк, Чилингаров, Хазанов. Особенно много людей искусства. Он финансировал музеи и театры - многие из них только благодаря этой поддержке и удержались на плаву в 1990-е годы.

После прощания с Лужковым Владимир Путин на совещании Совбеза попросил мэрию Москвы и правительство России увековечить память о бывшем столичном градоначальнике.

«Его всегда называли крепким хозяйственником. Он таким и был. Но не только. Он был безусловно очень ярким человеком.  И политиком общероссийского масштаба. Я прошу мэрию Москвы и правительство РФ внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова», - сказал глава государства.

Эпоха Лужкова во многом и создала образ современной Москвы, а значит и России тоже. Поэтому бывший мэр, как и храм, который он построил, навсегда войдет в историю нашей страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.12.2019, 08:56
В Польше рассказали о последствиях попыток сделать Россию врагом
Дата16.12.2019, 01:20
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Дата15.12.2019, 11:58
Конькобежец Кулижников выиграл золото на дистанции 1000 м на этапе КМ в Японии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.12.2019, 16:29
В Санкт-Петербурге завершился первый этап ходовых испытаний атомного ледокола «Арктика»: видео
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:34 Вопросы истории
Видео
Со дна Черного моря поднимают бомбардировщик времен ВОВ: эксклюзивные кадры
03:32 В стране и мире
В концертном зале «Зарядье» вспомнили подвиг кремлевских курсантов под Москвой
03:03 В стране и мире
Опубликовано видео первой беседы Зеленского с российскими журналистами
02:50 В стране и мире
Бразилия заявила о скором переносе посольства в Израиле в Иерусалим
02:31 В стране и мире
Видео
Яркая страница в истории страны: каким Юрий Лужков останется в памяти россиян
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые заявили, что Черное море превращается в «мутную кашу»
Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Ученые выяснили, что человек должен жить всего до 38 лет
Видео
Схватка медоеда, питона и шакалов закончилась перетягиваем змеи как каната
Видео
Важные жесты: чем отличалось приветствие Макроном президентов России и Украины
Московское метро могут продлить до Мытищ и Балашихи
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.