Яркая страница в истории страны: каким Юрий Лужков останется в памяти россиян

Из Мюнхена на этой неделе пришла печальная новость. В возрасте 83 лет во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Он был во власти в самое тяжелое для страны время. Настоящий политик 1990-х годов, который никогда не замыкался только на своей повестке. Лужков перестраивал столицу и одновременно боролся за Севастополь: был организатором строительства жилых домов и кварталов для моряков-черноморцев, инициатором открытия в городе филиала МГУ, а также Дома Москвы.

Лужков возглавил столицу, когда город собирались переводить на продуктовые талоны. После его вступления в должность экономическая ситуация в Москве стала меняться: в магазинах появились продукты, начали строиться новые здания, люди получили возможность зарабатывать.

Кстати, не лишним будет напомнить, что нынешние Царицыно, Коломенское, Измайловский Кремль - тоже проекты Юрия Михайловича.

«Он любил много и инициативно строить. Понимал, что такое коммунальное хозяйство. Строил объездную кольцевую дорогу», - вспоминает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, каким Лужков был при жизни.

Юрий Лужков был не просто политиком, он принимал активное участие и в культурной жизни: пел, танцевал, облачался в старорусские костюмы, вел себя свободно.

Первая ренновация - переселение москвичей из ветхого жилья в новые квартиры - была организована именно им. Но по-настоящему популярен Лужков стал после надбавок, которые в народе получили название «Лужковские». Именно при нем пенсии и зарплаты в Москве стали самыми высокими.

Лужков также финансировал сельское хозяйство в нескольких регионах, помогал морякам черноморского флота в самые непростые для них времена, когда наша военная база по сути оказалась в чужой стране.

«Все началось с просьбы для флота, для моряков крейсера “Москва” начать строительство дома. Что он и сделал. За 9 месяцев дом был построен и розданы ордера», - вспоминает заместитель командующего Черноморского флота РФ по вооружению и эксплуатации вооружения Александр Ковшарь.

Символично, что отпевали Лужкова в Храме Христа Спасителя, который он воссоздал с нуля. На строительство обители, кстати, Юрий Михайлович жертвовал собственные деньги.

Прощание с Лужковым длилось семь часов. В Храм Христа Спасителя приезжали люди, которых знает вся страна: букет к гробу покойного возложил президент России Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования вдове политика Елене Батуриной. В зале были Терешкова, Третьяк, Чилингаров, Хазанов. Особенно много людей искусства. Он финансировал музеи и театры - многие из них только благодаря этой поддержке и удержались на плаву в 1990-е годы.

После прощания с Лужковым Владимир Путин на совещании Совбеза попросил мэрию Москвы и правительство России увековечить память о бывшем столичном градоначальнике.

«Его всегда называли крепким хозяйственником. Он таким и был. Но не только. Он был безусловно очень ярким человеком. И политиком общероссийского масштаба. Я прошу мэрию Москвы и правительство РФ внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова», - сказал глава государства.

Эпоха Лужкова во многом и создала образ современной Москвы, а значит и России тоже. Поэтому бывший мэр, как и храм, который он построил, навсегда войдет в историю нашей страны.