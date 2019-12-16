Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Министерство труда и социальной защиты предложило сократить сроки рассмотрения заявления на выдачу материнского капитала с 30 дней до 12, а также уменьшить сроки выдачи денежных средств. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект разработан в целях сокращения срока принятия решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала до 12 календарных дней с даты приема заявления о распоряжении, а также сокращения сроков перечисления указанных средств», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ позволит не только сократить сроки рассмотрения необходимых документов и выдачи денег, но и повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги.

Ранее правительство России приняло решение об индексации материнского капитала в 2020 году на 3,8%. В результате сумма выплаты составит 466 тысяч рублей. В настоящее время маткапитал составляет 453 тысячи 26 рублей.