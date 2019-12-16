Rambler намерен прекратить уголовное дело против Nginx

Rambler намерен просить прекратить уголовное дело против компании Nginx. Это решение было принято на внеочередном заседании, которое состоялось 16 декабря. Совет директоров Rambler Group поручил инициировать расторжение договора с Lynwood Unvestments и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело против компании Nginx.

Напомним, что еще в 2015 году Rambler уступил права Lynwood на предъявление исков и претензий о нарушении прав к компании Nginx. Сейчас после рассмотрения взаимоотношений Rambler и Nginx, менеджменту было поручено при необходимости обеспечить защиту интересов компании в рамках гражданско-правового поля.

Также менеджменту предложено ознакомить основателей компании Nginx (разработчик веб-сервера) и представителей компании F5 Networks, владеющей Nginx, с материалами дела, свидетельствующими о возможно нарушении прав Rambler. И проведению возможных консультаций по урегулировании данного вопроса, сообщает РБК.