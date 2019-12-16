Борисов и Асад решат вопросы сельхозпоставок и таможенных преференций

Российский вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сирию для встречи с главой страны Башаром Асадом. В течение двух дней стороны должны обсудить вопросы сельскохозяйственных поставок и порт Тартус.

Как сообщают в аппарате вице-премьера, визит предвещает двустороннюю межправкомиссию. Помимо поставок, Борисов и Асад также обсудят варианты предоставления Сирии таможенных преференций. Предполагается, что Сирия получит возможность поставлять в Россию цитрусовые, оливки и оливковое масло.

Ранее Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии. В частности, президенты высказались за активизацию усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны.