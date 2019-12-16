Захарова оценила отказ Киева пропускать журналистов из РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отказом в допуске журналистам из России на территорию Украины после приглашения президента страны Владимира Зеленского.

Как отметила Захарова, ситуация напоминает сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен».

«Видимо, боятся услышать: "А что это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось"», - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее журналистам телеканала «Звезда» закрыли въезд на Украину на три года. Причина запрета официально звучит как «осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке».