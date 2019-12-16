Крест, кровь, секта: СМИ сообщили о таинственном «доме ужаса» под Гатчиной

В Ленинградской области правоохранители обыскали коттедж, принадлежащий семье с восемью детьми. По данным СМИ, он якобы доверху набит оружием, а глава семейства совершает неадекватные поступки и называет себя «спецагентом».

Как сообщает портал «47 новостей Ленинградской области», в обыске участвовали сотрудники ОМОН, МЧС, Центра «Э» и местной полиции. По сведениям источника, совместно силовики вынесли из дома оружие, бронежилеты, гранаты и множество боеприпасов, а также вывели всех детей.

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По словам одного из них, хозяин дома насиловал их сестру. По предварительным данным, мужчина также женат на собственной двоюродной сестре.

Помимо прочего, внутри дома оперативники обнаружили окровавленные матрасы, а на участке – большой деревянный крест, под которым виднеется яма. Теперь им предстоит установить, с чем связаны находки.