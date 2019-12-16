Внучка маршала Конева посетила Прагу, чтобы попрощаться с памятником деду

В Праге у памятника советскому маршалу Ивану Коневу собрались его родные и близкие, а также сотрудники российской дипмиссии. Все они собрались не только для того, чтобы почтить память военачальника в день его рождения, но и чтобы выразить свою позицию по поводу переноса монумента, простоявшего 40 лет на одной из главных площадей города.

Решение об этом вызвало большой общественный резонанс: за сохранение монумента высказывались на самом высоком уровне и проводили акции протеста. Но пражский муниципалитет оказался непреклонен. Внучка маршала, Елена Конева, также приехала, чтобы попрощаться.

«Прощаться с памятником, который в скорости будет переставлен, а вот куда, мы до сих пор не знаем. Я думаю, что это последний раз, когда дед стоит на этой площади», - заявила она.

Вместо монумента Коневу хотят установить памятник военачальнику-перебежчику Андрею Власову, официально признанному изменником Родины. С идеей увековечить его самого и «власовцев» выступил староста одного из пражских районов, в прошлом журналист желтой прессы, уверенный в том, что город от фашистских захватчиков освобождали именно они.

В Москве такие заявления назвали кощунственными, а ситуацию с монументом Коневу - очередной попыткой переписать историю.