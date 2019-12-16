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Кузнецова прокомментировала дело об истязании мальчика гречкой в Омске

Вадим Синицын
19:31 16.12.2019
Органы опеки вернули ребенка в семью, несмотря на обстоятельства дела и продолжающееся расследование.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова прокомментировала «Звезде» резонансный случай в Омской области. Речь идет о родителях, которые заставляли сына часами стоять на коленях на гречневой крупе в качестве наказания.

«История ужасающая. Мы понимаем, что когда это происходило, по сути, совершалось преступление, рядом были законные представители, в частности, мама. Сейчас мы знаем, что в отношении отчима было возбуждено уголовное дело, он находится в СИЗО. В отношении мамы возбуждено уголовное дело по трем статьям. В ближайшее время суд вынесет решение. По одной из статей, которые вменяются матери, срок наказания от трех до семи лет лишения свободы. Мы будем ждать решения суда, чтобы понять все обстоятельства… Сейчас самое главное другое – как сложится судьба ребенка. Идет этап реабилитации, ему были проведены необходимые операции, - объяснила уполномоченная по правам ребенка.

Известно, что органы опеки вернули ребенка в семью, несмотря на обстоятельства дела и продолжающееся расследование. По мнению Кузнецовой, это деяние требует рассмотрения на уровне региональной прокуратуры.

«Очень важно проверить обоснованность действий органов опеки по поводу передачи ребенка маме на этом этапе, учитывая обстоятельства дела. Мы направили обращение в прокуратуру Омской области и в ближайшее время ждем ответа», - отметила омбудсмен.

Об истязаниях ребенка стало известно в мае, когда мальчик сбежал к соседу на даче. Мужчина вызвал правоохранителей и медиков. Для удаления гречки из кожи мальчику назначили операцию.

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