«Запретить нельзя использовать»: почему в российских школах вводят запрет на гаджеты

Каждая четвертая школа в России поддержала рекомендации министерства просвещения о запрете использования гаджетов во время учебных занятий. Теперь российские ученики сдают свои мобильные телефоны прежде, чем сесть за парту.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что запрет смартфонов на уроках является европейской практикой и ничего предосудительного в этом нет. Она добавила, что более 80% родителей школьников и 90% учителей выступают за полный запрет гаджетов в учебном заведении.

На данный момент от телефонов на уроках отказались 100% школ в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области. В Кемеровской области – 67,3% школ поддержали рекомендации министерства просвещения, в Свердловской – 65,3%, в республике Марий Эл – 63,8%, в Удмуртии – 60,9%, в Пермском крае – 58,8%, в Магаданской области – 53,3%, в курганской области – 50,9%, на Камчатке 37,5%. В общей сложности в 11 регионах поддержали инициативу министерства, в 10 тысяч 628 школах теперь действуют новые правила, согласно которым ученики сдают свои гаджеты в специально подготовленные ящики или шкафчики.

По словам родителей и учителей, в чьих школах прислушались к рекомендациям министерства просвещения, ограничение доступа к телефону, не означает его полный запрет. Психологи считают, успеваемость школьника напрямую зависит от того, сколько времени он проводит у экрана любого девайса. Гаджеты способны довести подростка не только до плохих оценок, но и до психического расстройства.

«У школьника снижаются качество внимания и мыслительные процессы, потому что есть привычная стратегия поведения, как в телефоне. Как в любимой игре, где очень быстро нужно что-то добыть и все получается», - объяснила психолог Александра Батурина.

При этом противники инициативы считают, что отказ от мобильных телефонов на уроках идет вразрез с современным образованием и преимуществом информационных технологий. Оппоненты пока сходятся только в одном - самое важное научить школьника правильно обращаться с гаджетом. Специалисты советуют, чтобы время общения не превышало 4 часов в день.