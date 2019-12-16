Журналистам «Звезды» закрыли въезд на Украину на три года

Съемочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Об этом сообщила спикер Службы безопасности страны Елена Гитлянская.

Причина, в связи с которой журналисты оказались нежелательными лицами, официально звучит как «осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке». В настоящее время съемочная группа уже покинула территорию страны.

Напомним, 15 декабря журналисты «Звезды» опубликовали эксклюзивный репортаж из Киева, став первыми, кто посетил его после приглашения президента Украины Владимира Зеленского. С 2014 года представителей российских СМИ неоднократно разворачивали на границе или же депортировали. В СБУ заявили, что корреспондент телеканала Диана Сирази прибыла в страну как частное лицо, не отметив при этом, что репортеры прибыли открыто, с удостоверениями телеканала.