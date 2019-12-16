Роскачество обнаружило пестициды в двух марках чая – Richman из Шри-Ланки и в кубанской «Мацесте». Ведомство проводило исследование в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции.

Из 24 проверенных товаров вредные вещества нашли только в чае. В чае марки Richman, продававшийся под наименованием «чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой» был обнаружен гексахлорбензол. В сообщении Роскачества уточняется, что это вещество было в малой концентрации, тем не менее оно запрещено во всем мире согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ).

«Гексахлорбензол – хлорорганическое соединение, представляющее собой политропный яд. Попадая в организм человека, он воздействует на печень, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, нарушает порфириновый обмен. Вещество обладает кумулятивным эффектом», - говорится в отчете ведомства.

Эксперты предположили, что данный вид пестицидов, мог ранее использоваться производителем и остаться в почве не успев разложиться, и таким образом попал в чай.

В кубанском чае «Мацеста» были обнаружены четыре пестицида:: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.

«Все они относятся к классу неоникотиноидов. Данные вещества обладают очень высокой токсичностью для насекомых, и умеренной – для млекопитающих», - говорится в сообщении Роскачества.

Напомним, закон об органической продукции был принят в августе 2018 года. После вступления документа в силу, производство органических товаров должно быть обособлено от продуктов, не относящихся к органическим. Также продукцию нельзя смешивать при транспортировке и хранении. Запрещено использовать генную инженерию и гидропонный метод выращивания растений, применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста, гормональные и другие препараты.