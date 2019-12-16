Верховный суд Украины разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Украинская православная церковь (УПЦ), входящая в состав Московского патриархата, сохранит свое название. Такое решение принял Верховный суд Украины, отказав в удовлетворении кассационной жалобы министерства культуры, передает Союз православных журналистов.

В декабря 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон, обязующий УПЦ в течение нескольких месяцев изменить свое наименование, которое необходимо будет внести в устав. Позднее депутаты Верховной рады смогли обжаловать этот закон в Конституционном суде Украины.

Но в Минкульте Украины настаивали на изменении названия. Директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш грозился, в случае отказа вносить изменения в название, отдать эту прерогативу украинским властям.