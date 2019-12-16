«Тебя вывезут по частям»: корреспондент «Звезды» рассказала об угрозах из-за посещения Киева

Съемочная группа российского телеканала вернулась недавно из украинской столицы, где снимала репортаж об ожиданиях местных жителей от встречи лидеров государств в «нормандском формате». О том, что журналисты «Звезды» прибыли на Украину, стало известно едва ли не сразу после их приземления в Киеве. Вскоре корреспондент телеканала Диана Сирази начала получать в своих социальных сетях сообщения с угрозами и оскорблениями.

«Я увидела сообщения от коллег со ссылкой на статьи из СМИ. Я начала сама гуглить, что пишут, и у меня волосы вставали дыбом на голове. Было страшновато, потому что я первый раз в Киеве и первый раз на Украине. Я не знала, чего ожидать. Когда я зашла в соцсети, было еще больше угроз: "Тебя будут вывозить по частям", "Сматывай отсюда"», - рассказала журналист в студии «Открытого эфира».

При этом жители, которых журналисты опрашивали на улицах Киева, вели себя доброжелательно.

«Очень многие останавливались, подробно рассказывали о впечатлениях», - отметила Сирази.

В то же время корреспондент опровергла информацию украинских СМИ о том, что журналисты якобы скрывали, кто они и зачем приехали на Украину.

«Перед тем, как проходить паспортный контроль, мой оператор ходил с расчехленной камерой через плечо. Более того, когда мы летели через Минск в Киев, мы решили пообщаться с жителями Киева, которые летели из Минска. Я задавала вопросы, как они относятся к тому, что я - российский журналист - лечу к ним. Кто-то говорил, что никак, кто-то просто пожимал плечами. Агрессии никто не проявлял. Весь самолет знал, что мы - российские журналисты - и мы летим в Киев», - объяснила журналист.

Съемочная группа телеканала «Звезда» отправилась в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского. Визит российских журналистов вызвал гнев в Верховной раде.

Журналисты планировали провести в Киеве неделю, но им пришлось уехать уже на второй день. Сразу после «Звезды» въезд на Украину был закрыт нескольким съемочным группам, которые тоже попытались приехать в гости. А корреспондент Диана Сирази попала в базу сайта «Миротворец».