Министр просвещения РФ прокомментировала запрет на гаджеты в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала «Звезде» вопрос запрета использования смартфонов в школах во время уроков. По ее словам, это является европейской практикой и ничего предосудительного в себе не несет.

Васильева заявила, что в данный момент от использования гаджетов отказалась 1/4 всех школ России.

«Сейчас Роспотребнадзор ведет мониторинг того, как исполняются рекомендации. Это Курганская и Магаданская области, это Удмуртская Республика, Белгородская и Свердловская области, это Республика Марий Эл. Регионы приняли такое решение, делается все очень просто», - рассказала министр.

По словам Васильевой, для удобства учащихся в школах построили специальные шкафчики, где они оставляют смартфоны. Министр подчеркнула, что за полное исключение использования гаджетов выступили более 80% и 90% родителей учеников и учителей школ соответственно.

«Есть еще правильное предложение, которое стоит обсудить - чтобы учителя также перестали пользоваться телефонами и не отвлекали этим учеников», - поделилась Васильева.

По ее словам, учебные учреждения Москвы не приняли рекомендации глобально, но многие из них ввели практику в действие. Министр напомнила, что Россия не является первопроходцем.

«Французская Республика отказалась с первого по девятый и лицейские классы, а также многие земли Германии используют это право, так что мы здесь не первые», - подытожила Васильева.

Ранее Министерство просвещения России порекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Исключение введут для школьников, которым нужно пользоваться мобильными устройствами в связи с состоянием здоровья, например, при сахарном диабете.