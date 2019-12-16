Омбудсмен Волгоградской области дала оценку поступку учителя, отрезавшему челку школьнику

Учитель не должен брать в руки ножницы и стричь волосы ребенку, заявила в разговоре со «Звездой» уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. Она добавила, что сейчас все нацелено на примирение сторон.

«Учитель не должен брать в руки ножницы и стричь волосы ребенку. Сейчас все участники этой истории стараются воздержаться от комментариев, поскольку и учитель, и директор школы принесли свои извинения. Мальчик чувствует себя вполне спокойно и комфортно. Отец ребенка сказал, что не имеет к школе претензий», - рассказала омбудсмен.

Напомним, в Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала 14-летнему ученику челку. По словам матери, ребенок вернулся с занятий в слезах. В семье посчитали, что педагог сознательно унизила его при одноклассниках.

«Учитель временно отстранена от работы до окончания всех разбирательств. Сейчас проводится ведомственная проверка по этому факту. Все нацелено на примирение сторон. Как сообщает районная комиссия по делам несовершеннолетних, мальчик чувствует себя вполне нормально, каких-то удручающих мыслей у него нет», - подытожила Нина Болдырева.

Ранее свой поступок объяснила преподаватель русского языка. По ее словам, у школьника была слишком длинная челка, а у ребенка - большие проблемы со зрением. Ребенок отреагировал на это нормально, утверждает учитель.