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Эксперты по кибербезопасности рассказали о хакерских угрозах, которым подверглась Россия

Егор Левин
18:14 16.12.2019
Специалисты заблокировали 12 тысяч иностранных сайтов, создатели которых предпринимали попытки хакерских атак на сайты госучреждений РФ и крупных промышленных предприятий.
Эксперты по кибербезопасности рассказали о хакерских угрозах, которым подверглась Россия
© Фото: Pixabay

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, созданном по приказу ФСБ РФ, рассказали о величине кибер-угрозы, которой подвержена Россия.

В ходе выполнения процедур по обеспечению безопасности, специалисты заблокировали 12 тысяч зарубежных сайтов, которые могли нанести вред интересам РФ. Особенно активными кибер-атакам подверглись промышленные ресурсы, в частности, космической и оборонной областей. На них злоумышленники рассчитывали получить данные к закрытой информации. Об этом сообщил замглавы центра Николай Мурашов.

Также установлено, что кибер-преступники использовали для процесса майнинга криптовалют компьютеры крупных организаций и государственных органов: они производили взлом серверов, чтобы использовать их для переводов и получать от этого процент.

Ранее эксперты по кибербезопасности назвали самые ненадежные, но при этом распространенные, пароли. Список состоит из 200 наименований. Несмотря на все более частые утечки персональных данных, пользователи продолжают выбирать легкие комбинации, потому что их проще запомнить.

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