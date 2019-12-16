Власти Украины собираются ввести в стране двойное гражданство

На Украине готовится проект закона о введении в стране двойного гражданства. В соответствии с ним, отказ от иностранного гражданства для получения украинского больше не будет обязательным условием.

Как заявил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, главенствующая норма конституции о едином гражданстве сохранится, а это означает, по его словам, что в стране будут воспринимать людей как украинцев, «несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства».

Соколюк отметил, что проект еще подлежит обсуждению в составе депутатов Верховной рады Украины.

«Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», - заявил глава миграционной службы в интервью изданию «Европейская правда».

При получении гражданства украинские власти будут требовать сдачи теста на знание языка и истории, а также принятия присяги, которая пока находится в стадии разработки, за нарушение которой гражданство будут аннулировать.