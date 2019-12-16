Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

В России вводится штраф до 5 миллионов рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Документ, дополняющий Кодекс РФ об административных правонарушениях, подписал сегодня, 16 декабря, Владимир Путин. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая статья Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штрафы для граждан, нарушающих порядок деятельности СМИ-иноагента, установленного российским законодательством, в размере 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 500 тысяч рублей.

При повторных нарушениях санкции значительно возрастают: для граждан – 50 тысяч рублей, для должностных лиц – 100 тысяч рублей, для юридических лиц – 1 миллион рублей.

Новый документ предусматривает и максимальную ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента. Гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей или арест до 15 суток, для должностных лиц – 200 тысяч рублей, для юридических лиц – 5 миллионов рублей.

Максимальные санкции будут вводиться за неоднократные (более двух раз в течение года) нарушения закона о СМИ-иноагентах, совершенные средством массовой информации, или учрежденным им юридическим лицом, а также его сотрудником или представителем.