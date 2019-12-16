В Крыму подсчитали количество туристов, прибывших на полуостров по мосту через Керченский пролив

Благодаря Крымскому мосту полуостров в этом году посетили порядка 7 миллионов туристов. Такую оценку, в интервью «Радио Звезда» высказал министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

Он особо отметил, что с открытием моста случился бум автомобильного туризма, а с завершением реконструкции дорожной сети в следующем году поток приезжающих на южное побережье еще более возрастет.

«Анализируя туристический поток, мы имеем порядка 60% гостей, которые попадают на полуостров по Крымскому мосту, около 28% прибывают к нам самолетами. Аэропорт готовится к запуску второй взлетно-посадочной полосы и имеет более 50 направлений в летний период. Ну и 15% остается на госграницу с Украиной», - рассказал в интервью Волченко.

В Крыму есть что показать гостям, отмечает министр курортов и туризма. На сегодняшний день разработаны десятки экскурсионных маршрутов, проработан досуг для всех категорий туристов, подчеркнул Волченко.

Не за горами открытие горнолыжного курорта, не исключил собеседник «Радио Звезда». В настоящее время готовится соответствующая документация и не исключено, что в скором времени на крымских горных склонах появятся первые лыжники.

«Крым имеет серьезные перспективы роста с точки зрения экскурсионного туризма. Огромное историческое наследие от античных времен до современной истории и большое количество мест для показа. Реализуются многочисленные межрегиональные проекты. С точки зрения семейного отдыха - Крым идеальное место», - подвел итог беседе министр.

Что касается ближайших праздников - новогодних каникул, то здесь Крым не разочарует приезжих, уверен Вадим Волченко. Помимо плюсовой погоды, гости будут приятно удивлены разнообразием праздничных программ и доступностью цен, заверил министр.