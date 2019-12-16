В Госдуме оценили рейтинг самых могущественных стран мира

Тройка самых могущественных стран мира очевидна, поэтому составителям рейтинга было несложно справиться с поставленной задачей, заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее был опубликован рейтинг самых могущественных стран мира, который возглавили США. Вторую строчку заняла Россия, третью – Китай. Список составлялся по количеству набранных баллов по пяти показателям: мировое лидерство, экономика, политическое влияние, участие в международных альянсах и военная мощь. В опросе принимали участие 20 тысяч человек.

По мнению депутата Дмитрия Новикова, Россия сегодня вернулась к защите национальных интересов и сохраняет определенный экономических потенциал для влияния на мировые процессы.

«Конечно, было бы важно сохранить эту позицию России в тройке ведущих держав. Для этого нам предстоит поработать над укреплением своих социально-экономических возможностей», - подытожил парламентарий.

В десятку мировых лидеров также вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Наименьший вес на международной арене имеет Эстония, в списке аутсайдеров также оказались Латвия, Литва, Словения и Словакия.