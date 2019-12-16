Экс-командир подразделения ВСУ рассказал о знакомстве с подозреваемым в убийстве Шеремета

Экс-командир подразделения ВСУ Александр Мединский знает лично подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета - рок-музыканта Андрея Антоненко. Бывший украинский военный рассказал «Звезде», какое впечатление на него произвел лидер группы Riffmaster.

«Я узнал его в 2015 году во время службы, тогда еще не было Сил специальных операций. Я был в рядах третьего полка. Мы познакомились с творчеством Антоненко на передовой. Он к нам приезжал с волонтерскими миссиями. Человек открытый, добрый, никогда бы не подумал, что он способен на убийство. Он тогда еще не служил в наших рядах. После того, как я с ним познакомился в качестве волонтера, в качестве артиста, он проходил подготовку в рамках нашего движения "Сопротивление" на наших полигонах, я там его встречал. К нам он пришел служить уже в 2017 году, когда я покинул службу в ВСУ. Он уже был в ССО, выполнял задачи, связанные в основном с рекрутингом, с популяризацией - так называемым пиаром наших Сил специальных операций, был своеобразным лицом наших сил», - рассказал Мединский в комментарии «Открытому эфиру».

В то же время экс-командир подразделения ВСУ не исключил, что побудить Антоненко к совершению убийства могло его сильное увлечение национализмом.

«Почему он мог бы сделать это. Этот человек очень увлекался специальными операциями, очень увлекался национализмом», - объяснил Мединский.

Несколько слов экс-командир подразделения ВСУ сказал и о других подозреваемых в убийстве Шеремета - ветеранах так называемой АТО, супругах Инне и Владиславе Гришенко, больше известных по своим позывным Пума и Буча.

«Если покопаться в их истории, то понятно, что Буча сидел в Бучанской колонии в Киевской области, оттуда и такой позывной, а Пума была его надзирателем. Вот такой вот союз Бонни и Клайда. И они нашли друг друга на почве национализма и вместе с лидером Riffmaster на этой почве сошли с ума», - предположил Мединский.

Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве. В машине, в которой ехал журналист, сработало взрывное устройство с дистанционным управлением.

Всего, по версии следствия, к громкому убийству причастны как минимум пять человек - рок-музыкант Андрей Антоненко, супруги Ирина и Владислав Грищенко, а также врач и волонтер АТО Юлия Кузьменко и военный врач Яна Дугарь. По данным правоохранителей, преступление они совершили, чтобы «дестабилизировать ситуацию в стране».