Во Франции ушел в отставку ответственный за пенсионную реформу чиновник

Во Франции уходит в отставку верховный комиссар по вопросам пенсий Жан-Поль Делевуа. Это произошло на фоне многотысячных забастовок профсоюзов по всей стране. Об увольнении чиновника сообщило Le Monde, ссылаясь на Елисейский дворец.

Напомним, что 5 декабря в Республике началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство. Этот день был назван «черным четвергом» в истории страны. Были закрыты аэропорты и вокзалы, парализовано движение общественного транспорта, закрыты многие школы. В демонстрациях принимают участие учителя, врачи, энергетики, некоторые полицейские и сотрудники судов.

По предварительной информации, верховный комиссар по вопросам пенсий уволился по собственному желанию из-за непрекращающихся забастовок профсоюзов по всей стране. Сегодня к ним присоединились водители грузовиков, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.