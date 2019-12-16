Скворцова пообещала больным сосудистыми заболеваниями бесплатные лекарства с 2020 года

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова пообещала обеспечить бесплатными лекарствами всех пациентов, которые перенесли острые сосудистые нарушения. К таким заболеваниям относятся инсульты, инфаркты и проведенные на сердце операции.

Обеспечение всеми необходимыми медикаментами будет налажено со следующего года, заявила глава Минздрава на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а также операции на сердце и сосудах», - цитирует ТАСС заявление Скворцовой.

Вероника Скворцова добавила, что право на бесплатные лекарственные препараты, за подобной категорией пациентов, будет закреплено в течение следующих двух лет с момента сосудистого заболевания.